VIDEO: LeBron James Jr. gaat zijn vader achterna: "Beste 13-jarige van VS"

LeBron James Jr. - lieflijk Bronny genoemd door zijn vader - loodste twee weken geleden de North Coast Ohio Blue Chips naar de Independent School League-titel. En het voorbije weekend was hij in Houston aan de slag op het John Lucas All Star-weekend, dat 's lands beste talenten van 7 tot en met 13 jaar een podium geeft.

Als point guard van zijn ploeg maakte de beroemde youngster zichzelf weer wat meer een naam: fraaie assists, driepuntbommen en splijtende aanvallen, hij showde het allemaal.

De kenners maakten meteen een vergelijking met Chris Paul, beschouwd als een van de beste point guards in de NBA. Paul was in de zaal duidelijk onder de indruk van zijn petekinds optreden. Op zijn 13e staat de zoon van LJ al veel verder - voor USA Today is hij de beste van het pak - maar de toekomst zal uitwijzen of hij in de voetsporen kan treden van zijn vader.

Zijn spel is alvast even allround als dat van zijn vader, dus velen zien zijn en hun dromen al uitkomen. Om de 2 eventueel samen in de NBA te zien spelen, moet King James (33) wel minstens nog 6 seizoenen doordoen.