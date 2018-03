Mourinho is er ook bij op het WK, als analist voor de Russische tv

José Mourinho is de coach van Manchester United. Ooit met zijn vaderland Portugal aan een groot toernooi deelnemen is zijn grote droom. Op het komende WK is hij er alvast bij, maar dan als analist van RT, het voormalige Russia Today.

RT heeft geen uitzendrechten voor het WK, maar zal wel een programma uitzenden over het kampioenschap. Daarin wordt een beroep gedaan Mourinho om zijn "expertise en kennis met de kijkers van RT te delen".

Ook voormalig United-doelman Peter Schmeichel werkt voor het Russische RT, dat onder meer uitzendt in het Spaans en het Engels.