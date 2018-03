Geen vakantie voor Mathieu van der Poel. De Nederlander vertoeft momenteel in Zuid-Afrika, waar hij vanmorgen deelnam aan een mountainbikewedstrijd en 3e werd. Na het WK veldrijden is het pas zijn 2e nederlaag van 2018. Volgende week staat Van der Poel in Zuid-Afrika aan de start van de Wereldbeker mountainbike.