Welk gevoel roepen de coaches op bij mevrouw Greet? Welk gevoel roepen de coaches op bij mevrouw Greet?

Wie durft zich nog te wagen aan een voorspelling over de razend spannende strijd om het behoud in 1A, het laatste ticket voor Play-off I en promotie in 1B? Sporza niet, mevrouw Greet wel. De waarzegster voorspelt de ontknoping in onze voetbalcompetitie.