Tactiek van Willem II uren voor duel met Feyenoord al op Twitter

"Als iemand van het hotel die vellen papier gefotografeerd en verspreid heeft, dan zal het de laatste keer geweest zijn dat wij daar geweest zijn", zegt Erwin van de Looi in De Telegraaf.

"Dit is schandalig, zeker omdat we er al vaker geweest zijn. Maar daar zat het niet in dat we verloren hebben. Zoals op de vellen te lezen was, moet je jezelf laten voelen in de duels. Je hoeft niet te schoppen, maar je moet wel aan de bak. De kans om een finale te spelen krijg je niet zo vaak bij Willem II."