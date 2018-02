Ruben Van Gucht maakt WK-lied: "Kampioen-ski, heuj heuj heuj!"

Alleen in Roubaix heb je betonnen celletjes met douches erin. Dat is heel mooi, heel speciaal. Dan heb je 280 kilometer gereden en ga je douchen in een stal. Dat is het leven van een wielrenner.

Alleen in Roubaix heb je betonnen celletjes met douches erin. Dat is heel mooi, heel speciaal. Dan heb je 280 kilometer gereden en ga je douchen in een stal. Dat is het leven van een wielrenner.

De hoofdgesprekken zullen wel niet plaatsvinden in kleedkamers, zoals in de voetbaluitzendingen. "Omdat er geen kleedkamers in het wielrennen zijn", zegt Eddy Planckaert in Van Gils & gasten.

"Alleen in Roubaix heb je betonnen celletjes met douches erin. Dat is heel mooi, heel speciaal. Dan heb je 280 kilometer gereden en ga je douchen in een stal. Dat is het leven van een wielrenner. Het is een vak apart en niet te vergelijken met dat van een voetballer."

Ruben Van Gucht: "De grootste namen in het voetbal waren opgebruikt. Bovendien: als je de kijker wil blijven prikkelen, dan ga je ook eens naar dé andere sport in Vlaanderen kijken, en dat is wielrennen. Daar liggen nog zoveel mooie verhalen te rapen, zoals met de grote Eddy Planckaert."

"Inderdaad, we hebben niet in kleedkamers gesproken. Behalve dan die van Roubaix. We zijn wel naar een aantal mooie plaatsen geweest, zoals de Poggio, een oude staalfabriek in Luik, de Kemmelberg en de kapel van de Muur van Geraardsberge. Tof!"