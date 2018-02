FOTO: "IJsbeer" Kwiatkowski verkent Strade Bianche in de sneeuw

Het sneeuwt in Siena en omstreken en dat zal ook morgen nog het geval zijn. Door die witte laag doen de beruchte "strade bianche" (" witte wegen") hun naam alle eer aan.

Michal Kwiatkowski (winnaar in 2014 en 2017) trok vandaag op verkenning, maar het was veeleer een sneeuwexpeditie. Vanaf vrijdag schiet de temperatuur de hoogte in en zal het regenen. De witte grindwegen zouden dan wel eens omgetoverd kunnen worden tot een bruine modderpap.