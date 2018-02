Geen openingsweekend voor Sagan, maar wel wheelies in de Sierra Nevada

Terwijl het peloton zich klaarstoomt voor het Vlaamse openingsweekend, zoekt Peter Sagan zuiderse oorden op. Geen Omloop Het Nieuwsblad of Kuurne-Brussel-Kuurne dus voor de wereldkampioen, maar wel trainingen en bijhorend stuntwerk in de Sierra Nevada, in Spanje. Het is wachten tot de E3 Harelbeke om Sagan in ons land in actie te zien.