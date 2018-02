VIDEO: Braziliaans duel ontaardt in knokpartij: 9 rode kaarten

Bekijk Sportweekend van 18 februari

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van dag 10 op de Winterspelen in PyeongChang. Voorts brengen we verslagen van Gent-KV Mechelen, Club Brugge-Genk, de slotritten in de Ruta del Sol en de Ronde van Oman en de bekerfinales in het volleybal bij de mannen en vrouwen.We praten met Nafi Thiam en polsen naar haar deelname op het WK indoor en we blikken met Sep Vanmarcke vooruit naar de start van het wielervoorjaar. Tot slot merken we dat Michy Batshuayi al een held is in Dortmund.

???media.video.type.mz_vod???

Bekijk Sportweekend van 18 februari

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van dag 10 op de Winterspelen in PyeongChang. Voorts brengen we verslagen van Gent-KV Mechelen, Club Brugge-Genk, de slotritten in de Ruta del Sol en de Ronde van Oman en de bekerfinales in het volleybal bij de mannen en vrouwen.We praten met Nafi Thiam en polsen naar haar deelname op het WK indoor en we blikken met Sep Vanmarcke vooruit naar de start van het wielervoorjaar. Tot slot merken we dat Michy Batshuayi al een held is in Dortmund.