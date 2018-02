De reflexen van Courtois worden op de proef gesteld. De reflexen van Courtois worden op de proef gesteld.

Reflexen zijn erg belangrijk voor doelmannen. Dat weten ze bij Chelsea ook en dus kreeg Thibaut Courtois een opmerkelijke training voorgeschoteld. "Witte ballen in de rechtse emmer, oranje ballen in de linkse", luidde de opdracht, al lukte dat niet altijd even goed.