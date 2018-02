Wereldkampioene Richards wordt onwel na de finish en moet worden afgevoerd

Gelukkig kon ze niet veel later weer een interview geven: "Ik was uitgeput. Ik moet het nog allemaal bevatten, maar ik ben zo gelukkig." Ook Suzanne Verhoeven viel flauw in de armen van bondscoach Sven Vanthourenhout.

???media.video.type.mz_vod???

Wereldkampioene Richards wordt onwel na de finish en moet worden afgevoerd

Gelukkig kon ze niet veel later weer een interview geven: "Ik was uitgeput. Ik moet het nog allemaal bevatten, maar ik ben zo gelukkig." Ook Suzanne Verhoeven viel flauw in de armen van bondscoach Sven Vanthourenhout.