Batshuayi is zijn gevoel voor humor niet kwijt: "Amai, ik spreek al goed Duits"

"Ik heb de voorbije 2 dagen geprobeerd mij op de match van vandaag te concentreren", zei Michy Batshuayi kort na de match. "Het was goed, maar ik wil altijd nog beter doen. Ik had nog meer kunnen scoren vandaag."

"Mijn doel bij Dortmund is om de zeges aan elkaar te blijven rijgen, zodat we zo hoog mogelijk eindigen en volgend seizoen de Champions League kunnen spelen."

Op de vraag waarom hij voor Dortmund had gekozen, grapte Batshuayi: "Zwart en geel zijn mijn lievelingskleuren, want ik ben fan van Batman en Spongebob."

Toen zijn uitspraken vervolgens door de twitteraccount van Dortmund in vlekkeloos Duits werden opgetekend, was het ook op de twitter van Batshuayi zelf lachen geblazen: "Wow, mein deutsch ist very good already".