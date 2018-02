"Ik raad Van Aert en co aan om naar Temptation Island te kijken"

Maarten Vangramberen haalde Mathieu van der Poel ook voor zijn microfoon. "Hoe gaat het met je?" vroeg Vangramberen. "Goed, alles in orde", antwoordde Van der Poel.

"Ik lag op m'n bed te rusten. Ik was "La casa de papel" (een Spaanse reeks over de grootste overval in de Spaanse geschiedenis, red) aan het bekijken op Netflix. Temptation Island houd ik voor morgen."