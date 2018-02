VIDEO: daagt Mayweather McGregor uit voor MMA-gevecht?

Bokser Floyd Mayweather en MMA-vechter Conor McGregor namen het vorig jaar tegen elkaar op in Las Vegas in de "Bokskamp van de Eeuw". Mayweather trok aan het langst eind en sindsdien droomt McGregor van een herkansing, maar dan op zijn terrein. De Ier is een MMA-vechter en daarbij zijn ook grondgevechten en trappen toegestaan.

In twee filmpjes die Mayweather deze week op sociale media postte, lijkt de Amerikaan aan te geven dat hij wel openstaat voor een duel in de MMA-kooi. "2018, Floyd Mayweather, MMA... Hoe groot is de kans?", zegt hij terwijl hij in de kooi staat. Wordt ongetwijfeld vervolgd!