"Hoeveel keer moeten we nog naar deze sh*t kijken?"

"Ik heb er genoeg van. Week in week uit naar diezefde sh*it kijken. Het is echt triestig", zegt de bekendste blinde fan van Arsenal. De man had zich enkele weken al eens onsterfelijk gemaakt door te zeggen dat hij blij was dat hij de bekeruitschakeling van Arsenal niet had moeten zien.

"Hoe vaak moeten we hier nog naar kijken voor iemand met wat macht zegt dat het genoeg geweest is? Arsène Wenger (de trainer, red) is het noorden kwijt, maar het bestuur luistert niet naar ons."

"We beschikken over wereldklassespelers en verliezen van een team als Swansea, dat laatste stond. Maar wie speelde als een degradatieploeg? Wij! Ik heb er echt genoeg van."