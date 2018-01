Ex-nummer 1 Serena Williams heeft voor het eerst in 20 jaar geen WTA-ranking

Serena Williams komt niet meer voor in de lijst van ruim 1.200 speelsters. Het voorbije jaar heeft ze geen WTA-wedstrijd meer afgewerkt. Haar laatste optreden was in de finale van de Australian Open in 2017, die ze won. Daarna maakte ze haar zwangerschap bekend en bleef ze weg van de tennisvelden.

Op 1 september 2017 beviel Williams van een dochter. Een comeback op de Australian Open, om haar titel te verdedigen, kwam te vroeg. Ze achtte zichzelf niet fit genoeg. Daardoor verloor Williams 2.000 punten en viel ze terug op 0 punten.

Williams verdiende haar allereerste WTA-punten in oktober 1997, als prille zestienjarige. Daarna begon de klim naar de top. In juli 2002 stond ze voor het eerst op nummer 1. Die positie zou ze in totaal 319 weken bekleden. Enkel Steffi Graf en Martina Navratilova doen beter.

Over twee weken plant Williams haar officiële comeback in het Fed Cup-duel tegen Nederland. Ze is ook ingeschreven voor het prestigieuze toernooi van Indian Wells, begin maart.