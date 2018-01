Pech: geluksbrenger van Elise Mertens kan er niet bij zijn

Dominique Monami is op vakantie in Australië. Voor de kwartfinale van Mertens gisteren kon ze wel nog terugkeren naar Melbourne, op aandringen van Mertens. Daardoor was de ex-tennisster en kapitein van de Belgische Fed Cup-ploeg een beetje uitgegroeid tot geluksbrenger van Mertens.

Maar de vakantie van Monami zit erop en dus moest ze haar tickets omboeken om toch nog wat langer in Australië te kunnen blijven. Ze heeft hemel en aarde bewogen om nieuwe tickets te vinden, maar dat is allemaal verloren moeite gebleken.

Zelfs een Chinees reisagentschap bood geen soelaas. Met de hashtag #nietgelukt op haar Instagram-pagina laat Monami weten dat ze er donderdagochtend onze tijd niet bij kan zijn.