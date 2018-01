Op de beelden is niet duidelijk te zien dat de supporter van Middlesbrough het flesje volplast, maar de lokale politie heeft het voorval wel bevestigd. De dader zou het flesje gekregen hebben van een andere Middlesbrough-fan die net daarvoor het veld betreden had.

De man die het flesje volplaste en het weer naar het doel gooide is intussen opgepakt. Hij zal voor de rechter gedaagd worden. Of de doelman van de tegenpartij nog van het flesje gedronken heeft, is niet bekend.