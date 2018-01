VIDEO: hooligans van La Louvière ranselen spelers van tegenstander af

In de aanloop naar de derby was er al een opstootje geweest tussen een supporter van La Louvière en een afgevaardigde van Francs Borains. Na de wedstrijd, de eerste nederlaag van het seizoen voor La Louvière, kookten de potjes over bij de bezoekers. Een 40-tal hooligans van La Louvière bestormden het veld. Enkele spelers van thuisploeg Francs Borains kregen rake klappen.

"Het feest is uitgedraaid op een nachtmerrie", reageert La Louvière. "Wat gebeurd is, is ontoelaatbaar. We zullen maatregelen nemen en de schuldigen straffen. Zo'n gedrag heeft geen plaats in het voetbal."

"We bieden onze oprechte excuses aan aan Francs Borains, aan de gewonde spelers en aan iedereen die dit tafereel moest meemaken. Dit is niet waar onze club voor staat. Wij zullen het hier niet bij laten."