Nys pakte uit met een opvallend zegegebaar. Nys pakte uit met een opvallend zegegebaar.

Thibau Nys was aan het feest in Koksijde. Hij veroverde de Belgische titel en vierde dat met een knipoog naar Paul Herygers en diens zegegebaar op het WK in 1994 op hetzelfde parcours.