VIDEO: KV Kortrijk-spelers schitteren in Romeo en Julia

"We werden in groepjes van 4 gesplitst in het begin van de week. 2 groepjes moesten Romeo en Julia opvoeren met de andere jongens die daarvoor kozen. De bedoeling was om uit je comfortzone te stappen", legt Hannes Van der Bruggen uit.

Idir Ouali kroop in de rol van Romeo, terwijl Kristof D'Haene schitterde in de rol van Julia. "Het was een emotioneel moment toen ik besefte dat ik kon acteren. Na mijn loopbaan solliciteer ik als acteur", knipoogde Ouali na afloop in het filmpje.

De andere spelers gaven afgelopen zaterdag het beste van zichzelf in "The Voice van Kortrijk". We horen Thomas Kamiski "Het is een nacht" van Guus Meeuwis zingen. Jérémy Perbet en Teddy Chevalier gingen de Franse toer op met "Pour un flirt" van Michel Delpech.