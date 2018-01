Rodania slaat andere weg in: verdwijnt iconische deuntje uit de koers?

Al meer dan 60 jaar kondigt "Ro-da-ni-aaaa" het peloton aan. Al meer dan 60 jaar kondigt "Ro-da-ni-aaaa" het peloton aan.

De koers zal er in ons land volgend seizoen iets anders uitzien. Na meer dan 60 jaar verandert het Belgische uurwerkenmerk Rodania van koers. De aanwezigheid in wielerwedstrijden wordt grondig teruggeschroefd. Een strategische beslissing, legt CEO William Longueville uit. "We richten ons niet meer op de sporthorloges, maar op de traditionele kwaliteitshorloges."