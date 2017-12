VIDEO: Amerikaan wint Franse dunkcontest met ode aan legendarische dunk

Eerst even een flashback naar het jaar 2000: op de Olympische Spelen in Sydney treft Frankrijk topfavoriet USA in de groepsfase. In de tweede helft slaat de Amerikaanse springveer Vince Carter de wereld met verstomming door over de 2,18m (!) grote Frédéric Weis te springen en de bal snoeihard te dunken.

Weis, nochtans geen onaardige basketballer, stond vanaf dan gebrandmerkt als "de man van die dunk van Vince Carter". De Fransman kende een carrière met pieken en dalen en had het ook naast het veld erg moeilijk. Hij sukkelde met depressieve gevoelens, ondernam zelfs een zelfmoordpoging, maar knokte zich terug in het leven.