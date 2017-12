Sporza-tweet haalt jaaroverzicht The Guardian in categorie "Most in Love"

In februari van 2017 postte de vrouw van Vitas een foto van de nieuwe tattoo van manlief op haar Instagram-account. Vitas had de ogen, neus en lippen van zijn vrouw op zijn rechterzijde laten tatoeëren.

Het levert hem de eindzege in de categorie "Most in Love" van The Guardian op. Volgens de krant "toonde hij veerkracht toen zijn nieuwe tattoo viraal ging, door zich te verdedigen met de woorden: "Het is makkelijk om te lachen, maar Snezane betekent alles voor mij. Het is wat het is. Ik heb geen spijt."."

Ware liefde wordt op de Sporza-redactie altijd ondersteund. Sporza hielp daarom destijds de foto verspreiden, maar zette een foto van de echte Snezane naast die van de tattoo. Het is die foto die The Guardian bereikte.