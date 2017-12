Valencia-trainer gewond na botsing met everzwijn

In de Spaanse competitie ging Valencia gisteren nog de boot in tegen Villarreal: 0-1. Coach Marcelino Garcia Toral pikte daarna zijn vrouw en moeder op om naar zijn huis in Gijon te rijden. Want daar staat vanavond hun kerstfeest gepland.

Maar in de buurt van Logroño (noorden van Spanje) werd Garcia Toral, die aan het stuur zat, verrast door een everzwijn. Bij de botsing kwam het onfortuinlijke everzwijn om het leven. De coach van Valencia en zijn twee passagiers geraakten lichtgewond. Het kerstfeest zou vanavond gewoon doorgaan zoals voorzien.