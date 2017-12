Sympathieke KVK-voorzitter: "Zijn er nog kaarsjes voor onze buren?"

KV Kortrijk is zaterdagavond met de drie punten gaan lopen in Genk. Voor de debuterende Genkse trainer Philippe Clement was dat een flinke tegenvaller, maar voor KVK was de overwinning welgekomen om weer een stapje hoger te zetten in het klassement.

Met 23 punten hijst KV Kortrijk zich in het zog van Genk (24), Waasland-Beveren (25) en nummers 8 Standard en 7 Moeskroen (26). De slechte competitiestart, onder de intussen ontslagen trainer Anastasiou, is doorgespoeld.

Voorzitter Joseph Allijns is in zijn nopjes met de remonte van KVK. Op Twitter overlaadt hij zijn trainer en spelers met lof en stelt hij zich de vraag of er nog wat kaarsjes overgebleven zijn voor de buren van Zulte Waregem, die hun wonden likken met een 4 op 36.