Jan Vertonghen, Heung-min Son, Harry Winks en Paulo Gazzaniga zijn ploegmakkers bij Tottenham. Vertonghen is er verdediger, Winks middenvelder, Son aanvaller en Paulo Gazzaniga is de Argentijnse doelman in de A-kern.

Vier nationaliteiten, ideaal om een leuk spelletje "Wie ben ik?" te spelen in deze eindejaarsperiode. Voor de gelegenheid hebben de spelers zich uitgedost in een paars-witte kersttrui. Pret gegarandeerd!