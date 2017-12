Vanhaezebrouck: "Stop met dingen te schrijven die ik niet gezegd heb"

Hein Vanhaezebrouck sprak vanmiddag voor het eerst sinds zondag met de pers. De Anderlecht-trainer was geprikkeld door enkele zaken die hij in de krant gelezen had over zijn team en gaf de aanwezige journalisten een sneer.

"Jullie mogen schrijven wat jullie willen, maar stop ermee dingen aan mij toe te schrijven die ik niet gezegd heb. Ik lees allerlei dingen die ik zogezegd gezegd heb, maar die ik nooit uitgesproken heb. Wellicht gissen jullie of hebben jullie een informant die denkt te weten hoe ik denk. Daar moeten jullie mee stoppen", klonk het scherp.

"Jullie stellen zich allemaal in mijn plaats en ik kan jullie nu zeggen: jullie zitten allemaal verkeerd. Als ik het niet zeg, moeten jullie het ook niet schrijven. Ik zeg al zoveel en ik geef jullie al zoveel info. Dan hoeven jullie er niet nog wat dingen bij te doen."