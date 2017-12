Dit karwei laat Peter Sagan beter over aan "zijn" Katarina. Dit karwei laat Peter Sagan beter over aan "zijn" Katarina.

Wheelies, in onmogelijke gaatjes kruipen en sprints winnen... Peter Sagan kan veel, maar een kerstboom versieren is niet meteen een van zijn specialiteiten. De wereldkampioen doet nochtans zijn best om zijn gouden medailles een mooi plekje te geven op de kerstboom. Maar het eindresultaat is niet zo denderend.