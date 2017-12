700e (!) overwinning van Wenger met Arsenal

Arsène Wenger is al 21 jaar coach van Arsenal. Arsène Wenger is al 21 jaar coach van Arsenal.

Arsène Wenger werd in oktober 1996 aangesteld als coach van Arsenal. De 6-0-winst tegen BATE in de Europa League was zijn 700e overwinning met de club. En dat in 1.199 wedstrijden. Een straffe mijlpaal voor de 68-jarige Fransman.