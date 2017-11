Ongezien: 2 refs vallen geblesseerd uit, toeschouwer moet vlaggen

Is er een scheidsrechter aanwezig? Dit is een ernstige vraag.

Maar het werd nóg straffer. Vlak voor de 2e verlenging haakte ook Dierick zelf geblesseerd af. Laforge promoveerde nog een keer, nu tot hoofdscheidsrechter. Maar wie moest nu voor lijnrechter spelen?

Even kort bladeren in het reglement, waarna de stadionomroeper plots door AFAS-stadion knalde: "Is er een scheidsrechter aanwezig? Dit is een ernstige vraag."

En ja, er was iemand met een officiële licentie in de tribune. De man, later geïdentificeerd als Luc Bosmans, werd snel in een scheidsrechtersplunje gestoken en mocht vervolgens de match afwerken met de vlag in de hand. Een memorabele avond.