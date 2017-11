Johnny Hoogerland verhuist naar Oostenrijk en opent er een hotel

Kitesurfer trotseert windkracht van een orkaan

Red Bull Gone With The Wind-deelnemer Steve Verelst trok als voorbereiding naar Duitsland om te kampen met een enorme windturbine. In het kader van de Dag van de Wetenschap trotseerde hij - met kite onder de arm - de kracht van een orkaan.

