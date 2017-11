Pouille: "Hopelijk annuleert Goffin zijn vakantie met mij niet"

Bekijk Sportweekend van 26 november

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van de ontknoping in de Daviscupfinale tussen België en Frankrijk. Voorts brengen we verslagen van Genk-Standard, Liverpool-Chelsea, de DVV-cross in Hamme en de GP Formule 1 van Abu Dhabi. We trekken de ring in voor een avondje kooivechten en nemen een kijkje op het WK wiezen. Tot slot peilen we naar de reacties van de fans op de inhuldiging van de nieuwe tribune in Antwerpen.

