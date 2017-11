VIDEO: Supporters gaan aan de haal met de schoen van Nederlandse speler

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Twente keek Peet Bijen rond het uur plots beteuterd in het rond: hij was zijn linkerschoen kwijt. De doelman van AZ was op zijn hak gaan staan, waardoor de schoen van zijn voet schoot. De keeper gooide de schoen daarop over de reclameborden. Een AZ-fan graaide het schoeisel mee en gooide die in het publiek.

"De fans vonden het erg leuk", reageerde Bijen na de wedstrijd. "Ik begrijp het wel, het zijn mooie schoenen. Maar ik stond daar voor Jan Lul."

Samen met de scheidsrechter kreeg Bijen de fans uiteindelijk zover om zijn schoen terug te geven. "Ik ga mijn schoen zetten voor de Sint, een overwinning volgende week zou leuk zijn."