DIW: "Anderlecht slechtste club in Champions League? We gaan er vol voor"

Tegen Bayern München speelde Anderlecht geen slechte wedstrijd, maar paars-wit ging wel de boot in. "Voor de wedstrijd die we speelden, verdienden we meer", reageerde Frank Boeckx. "De kansen die Teodorczyk kreeg, had ik blindelings binnengetrapt", grapte hij.

Boeckx stond in de groepsfase van de Champions League oog in oog met Neymar. Best indrukwekkend waarschijnlijk. "Daarom scoorde hij, ik was aan het kijken naar zijn gezicht."