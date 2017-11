Verheyen grapt in studio: "Wat ik me herinner van 1986? 1e keer Highstreet"

Bij de rust van Nice-Zulte Waregem leidde Vannieuwkerke een reportage uit de oude doos van Waregem in met een vraag. Hoe oud was jij in 1986, wilde Vannieuwkerke van zijn analisten weten. Sonck was 8, Verheyen 16.

Vannieuwkerke: "En wat weet je daar nog van op voetbalgebied?

Sonck: "De Wereldbeker van 1986."

Verheyen: "Dat ik de eerste keer mocht uitgaan naar "den Highstreet"!"

Verheyen stak eigenlijk de draak met zichzelf. Want toen Verheyen zelf nog voetbalde, werd Highstreet legendarisch in de Vlaamse voetbalcommentaren. Vaak wanneer de spits aan de bal kwam, vertelde Frank Raes immers "dat Verheyen zijn vrouw had leren kennen in dancing Highstreet in Hoogstraten".

Verheyen, geboren en getogen in Hoogstraten, en zijn vrouw gingen uit elkaar. De megadancing uit de jaren 80 en 90 is ondertussen ook vergane glorie. In 2014 vierde hij zijn 30e verjaardag én sloot hij zijn deuren.