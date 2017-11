Fans van Aalst laten hoopjes poep achter in stadion van rivaal Dender

Het burenduel tussen Eendracht Aalst en Dender in de eerste amateurafdeling stond begin september al op de agenda, maar kon op dat moment niet doorgaan, omdat het stadion van Aalst daar niet klaar voor was.

De afwerking van de nieuwe staantribune in het Pierre Cornelis-stadion is momenteel volop aan de gang, waardoor de derby over een maand wél zal kunnen plaatsvinden.

De spanning stijgt elke dag. In die mate dat er gisterenavond plots een spandoek in het stadion van Dender hing met de boodschap: "Naar Aalst op bezoek? Nu al schijt in de broek!! 1 maand te gaan. EA 1919".

Om de boodschap nog wat plastischer te maken hebben de Aalst-fans enkele hoopjes poep achtergelaten in de tribune van Dender.