VIDEO: legendarische Georgia Dome gaat tegen de vlakte

De Georgia Dome opende haar deuren in 1992. Op dat moment was de sporttempel het grootste overdekte stadion ter wereld, met een maximumcapaciteit van 80.000 toeschouwers. De Georgia Dome was de thuisbasis van NFL-team Atlanta Falcons en was ook twee keer het toneel voor de Super Bowl, in 1994 en 2000.

Het indrukwekkende stadion werd in 1996 ook gebruikt tijdens de Olympische Spelen. In de ene helft van de arena vonden de basketbalwedstrijden plaats, in de andere helft het handbal en de artistieke gymnastiek.

Daarnaast ontving de Georgia Dome ook 3 keer de Final Four van de NCAA, de finale van de universitaire basketbalcompetitie in de VS. Er vonden ook tal van voetbalwedstrijden plaats.