Auwtch: Italianen boeken hun hotel in Rusland, dat mogelijk naar Denemarken gaat

Voor de barrages tegen Zweden hadden de Italianen hun hotel voor het komende WK in Rusland al geboekt. Klein detail: de Squadra Azzurra zal niet aanwezig zijn. De wereldkampioen van 2006 verloor de heenwedstrijd in Zweden met 1-0. De terugwedstrijd in Milaan bleef 0-0.

Denemarken, dat in de barages afrekende met Ierland, zou volgens het Deense tv-station TV2 zijn oog hebben laten vallen op een Russische accomodatie, die door Italië al was vastgelegd.

"De wensen van de Italianen en de Denen zijn erg verschillend", gaf Claus Bretton-Meyer, CEO van de Deense voetbalbond, aan. "Maar we moeten nemen wat er nog beschikbaar is. De beste locaties zijn al in handen van de grote landen."