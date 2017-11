Romario en Bebeto worden herenigd... in politieke partij

Romario en Bebeto zijn allebei al langer actief in de politiek in hun thuisland Brazilië. Romario, senator voor de deelstaat Rio de Janeiro, kondigde gisteren aan dat Bebeto, zelf wetgever, overstapt naar Romario's partij Podemos. Samen willen ze de deelstaat, die failliet is en geteisterd wordt door geweld, hervormen.

"Onze droom zal werkelijkheid worden", aldus Romario. "Samen kunnen we Rio heropbouwen."

Romario laat weten dat hij volgend jaar kandidaat is om gouverneur te worden van de deelstaat en dat Bebeto eventueel een gooi kan doen naar een zitje in de senaat.