Serena Williams geeft haar jawoord aan Reddit-oprichter

Serena Williams en Alexis Ohanian, de mede-oprichter van Reddit, kondigden eind vorig jaar hun verloving aan en gisteren was het dan zover. Tijdens een ceremonie in een museum in New Orleans gaven de twee tortelduifjes, die in september dochtertje Alexis Olympia verwelkomden, elkaar het jawoord.

Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van heel wat bekende namen. Onder meer Caroline Wozniacki stond op de gastenlijst, net als Beyoncé, Kim Kardashian, Eva Longoria en Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour.

Vogue kocht overigens de exclusieve rechten op de foto's, waardoor het nog wachten is op kiekjes van het feest, dat naar verluidt als thema "Belle en het Beest" had.