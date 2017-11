VIDEO: Wout van Aert speelt rolletje in Thuis op vrijgezellenfeest van "neef" Dieter

Wie Wout van Aert graat ziet lachen, was bij Thuis aan het goeie adres. Wie Wout van Aert graat ziet lachen, was bij Thuis aan het goeie adres.

Als Wout van Aert de fiets beu geraakt, kan hij misschien overwegen om acteur te worden. In de Eén-soap Thuis mocht de veldrijder al eens van het grote werk proeven. Van Aert werd als neef van flik Dieter opgevoerd. Die stapt in het huwelijksbootje en Van Aert was een van de gasten op zijn vrijgezellenfeest.