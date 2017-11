"Dankjewel Michel om mijn edele delen aan te raken"

Carlos Valderrama speelde begin jaren 90 in Spanje voor Real Valladolid. Toen hij met zijn team op bezoek ging bij Real Madrid greep zijn tegenstander Michel naar zijn edele delen.

Ruim 25 jaar later grijpt Valderrama de scène aan om mannen bewust te maken van een screening. "Ik voel het nog altijd", vertelt de 56-jarige Colombiaan. "Hij voelde meer dan eens. Het deed geen pijn, maar ik was wel woest."

"Als ik er last van had gehad, was ik naar de dokter gestapt. Op die manier kan je teelbalkanker opsporen. Daarom wil ik je bedanken, mijn vriend, om mijn edele delen aan te raken."