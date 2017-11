VIDEO: Evra trekt jeep vooruit in woestijn na fanincident: "Kom sterker terug"

Evra zit niet in zak en as, maar is vastberaden om sterker dan ooit terug te keren. Getuige een filmpje vanuit Dubai waarbij hij een jeep vooruittrekt, gedraaid door zijn voetbalmaat Nicolas Anelka.

"Happy monday", verwelkomt Evra zijn volgers. "Soms is het leven hard, maar je moet altijd blijven lachen en van het spelletje blijven houden. Ik zweer bij God dat ik sterker dan ooit zal terugkeren. Positieve energie is dé sleutel. Wees niet lui. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ik trek een auto vooruit. Omdat ik beter en beter wil worden dan ik tevoren was. Ik kom eraan...", spreekt hij lachend een belofte uit.