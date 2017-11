Cristiano Ronaldo verwelkomt zijn 4e kindje: Alana Martina

Cristiano Ronaldo heeft de geboorte van zijn dochtertje Alana Martina aangekondigd op Twitter. "We zijn allemaal erg blij", laat de ster van Real Madrid weten. Ronaldo was in 2010 voor het eerst vader geworden van zoontje Cristiano junior en kreeg er enkele maanden geleden nog een tweeling (een jongen en meisje) bij, die geboren werd door een draagmoeder.