In de Champions League voor vrouwen heeft Barcelona de heenmatch in de 1/8e finales met ruime cijfers gewonnen. Hét gespreksonderwerp van de wedstrijd was een aanval van de Litouwse tegenstander. Drie speelsters van Gintra konden makkelijk scoren voor open doel, maar ze duwden mekaar omver. De Litouwse kampioen verloor met 0-6.