Bekijk Sportweekend van 5 november

Sportweekend brengt uitgebreid verslag uit van het EK veldrijden in Tabor. We brengen ook verslagen van Antwerp-Charleroi, Chelsea-Manchester United, Union-Beerschot en Lierse-OHL. Voorts praten we met Louise Carton, die hard werkt aan de weg terug. Ook zwemmer Pieter Timmers traint hard na een vakantie van 8 weken. We laten u kennis maken met 'de drie musketiers' van het driebanden in België en werpen een blik op de succesvolle generatie Belgische junioren in het judo.

