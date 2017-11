"Who are you?" Rafael Nadal geraakt niet meteen voorbij de security

Geniet hoe Mathieu Van der Poel als enige van de koplopers over de balkjes springt

Dat Mathieu Van der Poel de meest technische renner is van het hele peloton komt tot uiting in de openingsronde. Zonder vrees voor een valkpartij springt hij over de balkjes. Sterk.

