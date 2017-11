"Potverdikke. De Radja is erbij"

Eén van de grote vragen die Roberto Martinez vanmiddag op zijn persconferentie voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan zou beantwoorden was of hij Radja Nainggolan na twee niet-selecties weer zou oproepen.

Het antwoord was: ja. "Er is veel over Radja gepraat, maar het was nooit zo dramatisch als het leek. De deur is altijd blijven openstaan voor Radja", zei de bondscoach.