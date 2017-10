Van der Poel kreeg een stevige tik. Van der Poel kreeg een stevige tik.

De overwinning van Mathieu van der Poel in Ruddervoorde kwam er niet zonder slag of stoot. Letterlijk dan, want hij kreeg een tik van een toeschouwer die meer bezig was met zwaaien naar het thuisfront dan met de wedstrijd. Michel Wuyts en Paul Herygers vonden alvast dat de man in de toekomst beter in zijn zetel naar de cross kijkt.